Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki portföy dağılımı; savunma sanayiinden perakendeye, enerjiden bankacılığa kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Listede diğer tüm şirketlerden belirgin şekilde ayrışan ASELS, yabancı yatırımcının en çok tercih ettiği hisse konumunda yer alıyor.

Yaklaşık 506 milyon adetlik takas pozisyonuyla 192,9 milyar TL (4,03 milyar dolar) büyüklüğe ulaşan savunma devi, tek başına toplam yabancı portföyünün yüzde 14,62’sini oluşturuyor.

ASELS’in bu baskın konumunda artan ihracat potansiyeli, yüksek sipariş hacmi ve savunma teknolojilerindeki büyüme beklentileri etkili oluyor.

Savunma devini 140,07 milyar TL (yüzde 10,62 pay) büyüklükle perakende sektörünün güçlü oyuncusu BIMAS ve 105,56 milyar TL (yüzde 8,00 pay) ile enerji devi TUPRS takip ediyor.

Yalnızca bu üç hissenin yabancı portföyündeki toplam pozisyon değeri 438,53 milyar TL seviyesine ulaşıyor.

SEKTÖREL DAĞILIMDA BANKACILIK, ENERJİ VE İLETİŞİM ÖNE ÇIKIYOR

Yabancı yatırımcıların yüksek tutarlı pozisyon taşıdığı diğer kritik şirketler ve sektör dinamikleri şu şekilde şekilleniyor:

• Telekomünikasyon ve Enerji: Öngörülebilir nakit akışıyla öne çıkan TCELL 69,53 milyar TL (yüzde 5,27), elektrik altyapısı yatırımlarıyla dikkat çeken ASTOR ise 60,60 milyar TL (yüzde 4,59) pozisyon değerine sahip.

• Bankacılık Sektörü: Faiz indirim döngüsü beklentileri ve cazip değerlemelerle öne çıkan bankalarda AKBNK 68,06 milyar TL (yüzde 5,16), YKBNK 30,41 milyar TL (yüzde 2,31) ve ISCTR 23,57 milyar TL (yüzde 1,79) ile portföylerde ağırlığını koruyor.

• Holding ve Havacılık: Holding yapısıyla geniş sektörel çeşitlilik sunan KCHOL 54,83 milyar TL (yüzde 4,16), coğrafi yayılımıyla CCOLA 47,88 milyar TL (yüzde 3,63) ve döviz bazlı gelir yapısıyla THYAO 36,71 milyar TL (yüzde 2,78) yabancı ilgisinin odağında yer alıyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 398.5 12.903.754.984,25 % 4.52 17:05 TUPRS 396 12.312.014.067,00 % 5.88 17:05 THYAO 301.5 10.792.196.301,50 % 0.33 17:05 AKBNK 70.15 9.249.982.249,15 % 3.7 17:05 ASTOR 320.25 8.357.125.024,00 % -0.08 17:05 Tüm Hisseler

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