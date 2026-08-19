İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 10 oranında artış yapılmış, uzun mesafelerde yıllık ücretler 90 bin TL sınırını aşarken rehber personel hizmeti için yüzde 35 ek ücret belirlenmişti. İstanbul'un ardından Ankara'da da yeni dönem rakamları netleşti.

Ankara'da uygulamaya girecek yeni düzenlemeyle birlikte 0-3 kilometre arası en kısa mesafe servis ücreti yıllık 27.331,72 TL olarak belirlendi.

Başkentte mesafeye göre uygulanacak yeni aylık ve yıllık tavan fiyat tarifesi şu şekilde:

• 0 - 3 km arası: Aylık 3.036,85 TL / Yıllık 27.331,72 TL

• 3 - 6 km arası: Aylık 3.350,58 TL / Yıllık 30.155,24 TL

• 6 - 10 km arası: Aylık 3.865,09 TL / Yıllık 34.785,82 TL

• 10 - 15 km arası: Aylık 4.492,54 TL / Yıllık 40.432,87 TL

• Rehber personel ücreti: Aylık 1.000,00 TL

15 kilometreyi aşan her bir kilometre için yıllık 527,06 TL ilave ücret alınacak.

Öğrenci servislerinde rehber personel bulunması halinde aylık ücrete 1.000,00 TL eklenecek.