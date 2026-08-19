Bakan Şimşek, işsizlik oranlarındaki düşüş ile istihdamdaki artış trendine dikkat çekerken, kayıtlı çalışmanın hem bireyler hem de ülke ekonomisi için kritik rol oynadığını vurguladı.

Açıklanan verilere göre yılın ikinci çeyreğinde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,9 seviyesine gerileme gösterdi. Aynı dönemde toplam istihdam çeyreklik bazda 155 bin kişilik net artış kaydetti.

Ekonomik göstergelerdeki bu olumlu tabloyu değerlendiren Şimşek, özellikle kayıt dışı istihdamdaki gerilemenin altını çizdi.

Tarım dışı sektörlerde son bir yıllık ortalama kayıt dışı çalışma oranının yüzde 15,7 seviyesine indiğini belirten Bakan, bu rakamın tarihsel ortalamaların oldukça altında kaldığını ifade etti.

"BEŞERİ SERMAYEYİ DESTEKLEYEN POLİTİKALARA DEVAM EDECEĞİZ"

Kayıtlı istihdamın yaygınlaşmasının önemine değinen Mehmet Şimşek, kayıtlı çalışmanın bir yandan çalışanların sosyal güvencelerini teminat altına alırken, diğer yandan kamu maliyesine sürdürülebilir kazanımlar sağladığını dile getirdi.

Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde de beşeri sermayeyi güçlendirmeyi, istihdam yaratmayı ve iş gücüne katılım oranlarını yukarı çekmeyi hedefleyen kapsayıcı politikalara kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.