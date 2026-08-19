Dünya Altın Konseyi Kıdemli Piyasa Stratejisti John Reade, altının küresel piyasalarda geçirdiği dönüşümü ve yeni dinamiklerini değerlendirdi.

Altında 2025 yılında başlayıp 2026'nın ocak ayında zirveye ulaşan rekor rallisinin ardından kısa vadeli bir ivme kaybı yaşansa da küresel güven sorunu, merkez bankalarının alımları ve yükselen Asya talebi altının uzun vadeli gücünü korumasını sağlıyor.

TÜRKİYE, ÇİN VE HİNDİSTAN’DA PORTFÖY DEĞİŞİMİ

John Reade, altına yönelik yatırım talebinin gelişmekte olan ülkelerde belirgin bir şekilde güçlendiğine dikkat çekerek özellikle Türkiye, Çin ve Hindistan’a vurgu yaptı.

Bu ülkelerdeki yatırımcıların, portföylerini risklere karşı daha etkin bir şekilde çeşitlendirme arayışıyla altına yöneldiklerini ifade etti.

Gelişmekte olan Asya ve bölge piyasalarının artan etkisi, Batılı ETF hareketleri ile ABD makroekonomik verilerinin altın üzerindeki geleneksel hakimiyetini kırarak piyasanın ağırlık merkezini doğuya kaydırıyor.

TARİHİ RALLİDEN SERT DÜZELTMEYE

2025 yılında dolar bazında yüzde 65 değer kazanan ons altın, 28 Ocak 2026 tarihinde 5 bin 405 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti.

Rekor seviyenin ardından gelen teknik satışlar, kâr realizasyonları ve ETF talebindeki zayıflamayla sert bir düzeltme yaşansa da metal ilk çeyreği yüzde 6 getiriyle tamamlamayı başardı.

Reade, son dönemde yaşanan bu tarz olağanüstü getirilerin uzun vadeye yayılmaması gerektiğini belirterek, tarihsel analize göre altından uzun vadede ABD enflasyonunun yüzde 2-3 üzerinde bir getiri beklenmesinin daha makul bir yaklaşım olacağını aktardı.

MERKEZ BANKALARININ REKOR İŞTAHI VE "GÜVEN" FAKTÖRÜ

Fiyat dalgalanmalarına rağmen altın piyasasını ayakta tutan ana unsur merkez bankalarının kararlı alımları oluyor. Dünya Altın Konseyi'nin 2026 ikinci çeyrek verilerine göre:

• Toplam Altın Talebi: Yılın ilk yarısında yüzde 2 artarak 2 bin 522 tona ulaştı ve 380 milyar dolarlık hacimle rekor kırdı.

• Merkez Bankası Alımları: Yalnızca ikinci çeyrekte 289 ton düzeyinde gerçekleşti.

• Gelecek Beklentisi: 2026 Merkez Bankaları Altın Rezervleri Anketi’ne katılan kurumların yüzde 89’u önümüzdeki yıl küresel rezervlerin artacağını öngörürken, yüzde 45’i kendi altın varlıklarını artırmayı hedefliyor.

Dünyada artan jeopolitik gerilimler, tedarik zinciri dönüşümleri ve yükselen savunma harcamalarının bir "düşük güven dünyası" yarattığını belirten Reade; herhangi bir karşı taraf riskine sahip olmamasının altını en güvenli liman yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Temmuz ayı itibarıyla küresel ETF'lere gerçekleşen 3 milyar dolarlık giriş de yatırımcıların portföy dayanıklılığı sağlamak adına altın pozisyonlarını yeniden güçlendirdiğini gösteriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.