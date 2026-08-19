Pusula Yatırım, 19 Ağustos 2026 tarihli son raporunda gayrimenkul sertifikasına ilişkin model portföyünü revize etti.

Aracı kurum, DMLKT için daha önce 10,28 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 11,14 TL seviyesine çıkardı.

Şirket, hisse için "AL" tavsiyesini korurken, mevcut fiyatlar üzerinden dikkat çekici bir potansiyele işaret etti.

GETİRİ POTANSİYELİ YÜZDE 55'İ AŞTI

Son kapanışını 7,17 TL seviyesinden gerçekleştiren DMLKT sertifikası, açıklanan yeni hedef fiyat doğrultusunda yatırımcısına yüzde 55,36 oranında prim potansiyeli sunuyor.

Proje süreçlerindeki gelişmeler ve gayrimenkul piyasasındaki dinamikler doğrultusunda yapılan bu yukarı yönlü revizyon, sertifikanın borsa performansına yönelik olumlu beklentilerin sürdüğünü gösteriyor.

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