Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 1 Ocak-30 Haziran 2026 döneminde 1 milyar 864 milyon 317 bin 488 TL net kâr elde etti.

Gülermak'ın net kârı, geçen yılın aynı döneminde açıklanan 3 milyar 19 milyon 584 bin 592 TL'ye göre yüzde 38 geriledi. Şirketin ikinci çeyrekteki net kârı ise 1 milyar 216 milyon 611 bin 902 TL oldu.

Şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarken, esas faaliyet kârı yüzde 9 yükseldi. Özkaynaklar ise çeyreklik dönemde yüzde 40 arttı.

Bilanço sonrası aracı kurumlar GLRMK için hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini güncelledi.

GLRMK HEDEF FİYATLARI

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Pusula Yatırım 320,00 TL Al %83,38 KuveytTürk Yatırım 248,00 TL Al %42,12 Alnus Yatırım 270,51 TL Al %55,02 PhillipCapital 285,50 TL Endeks üstü getiri %63,61

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