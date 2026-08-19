Teknika Plast (TKNKA) payları, 20 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Şirketin payları, aynı tarihten itibaren çeşitli Borsa İstanbul endekslerine dahil edilecek. TKNKA; BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST Manisa endekslerinde yer alacak.

Endekslerin hesaplanmasında şirketin 125 milyon adet payı ve yüzde 25 fiili dolaşım oranı dikkate alınacak.

Böylece TKNKA payları, Yıldız Pazar’da işlem görmesinin yanı sıra 20 Ağustos itibarıyla toplam 9 farklı Borsa İstanbul endeksinin kapsamına girmiş olacak.

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