18 Ağustos 2026 tarihli verilere göre, 2 milyon TL'nin 32 günlük vadede net getirisi bankalara göre yaklaşık 50 bin TL ile 65 bin TL arasında değişiyor. Ekrandaki verilere göre en yüksek net kazanç HSBC'de 64.640,30 TL olarak öne çıkıyor.

2 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ

Banka Faiz oranı Net kazanç Vade sonu bakiye HSBC %44 64.640,30 TL 2.064.640,30 TL Türkiye Finans %46 62.738,60 TL 2.062.738,60 TL Hayat Finans %41,76 60.408,99 TL 2.060.408,99 TL Türk Ticaret Bankası %45,25 59.855,33 TL 2.059.855,33 TL Akbank %41,25 59.671,23 TL 2.059.671,23 TL Garanti BBVA %41,25 59.671,23 TL 2.059.671,23 TL Alternatif Bank %45,5 58.598,97 TL 2.058.598,97 TL Getirfinans %43 57.623,44 TL 2.057.623,44 TL Fibabanka %46 57.482,17 TL 2.057.482,17 TL Anadolubank %46 57.482,17 TL 2.057.482,17 TL Yapı Kredi %43,5 57.505,06 TL 2.057.505,06 TL TEB %44 56.560,26 TL 2.056.560,26 TL CEPTETEB %44 56.560,26 TL 2.056.560,26 TL ON Dijital %45,5 56.011,37 TL 2.056.011,37 TL Odea %46 55.952,58 TL 2.055.952,58 TL ING %44 55.429,06 TL 2.055.429,06 TL QNB %43,5 59.102,42 TL 2.059.102,42 TL DenizBank %44,5 58.847,72 TL 2.058.847,72 TL Ziraat Dinamik %47 50.976,40 TL 2.050.976,40 TL

EN YÜKSEK FAİZ ORANI YÜZDE 47

Listede görülen en yüksek faiz oranı Ziraat Dinamik'te yüzde 47. Ancak faiz oranının yüksek olması doğrudan en yüksek net kazanç anlamına gelmiyor. Kampanya koşulları, vergi kesintisi ve ürünün hesaplama yöntemi nedeniyle bankaların 32 günlük net getirileri farklılaşıyor.

Bu verilere göre 2 milyon TL için en yüksek net kazanç HSBC'de 64.640,30 TL seviyesinde bulunurken, vade sonunda bakiye 2 milyon 64 bin 640,30 TL oluyor.

Not: Faiz oranları ve kampanyalar değişebileceğinden, hesap açılışı öncesinde bankaların güncel oran ve koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.

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