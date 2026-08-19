19 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla araç sahipleri ve sürücüler "Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları bugün ne kadar, zam ya da indirim var mı?" sorularının yanıtını merakla takip ediyor.

Son dönemde özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemeleri ve küresel petrol fiyatlarındaki artışlarla sık sık değişen akaryakıt fiyatları, haftanın ortasında yatay seyrini koruyor.

19 Ağustos sabahı itibarıyla benzin, motorin ve LPG gruplarında tabelaları değiştirecek yeni bir zam ya da indirim kararı bulunmuyor.

Sektör temsilcileri, petrol piyasası ve döviz kurundaki anlık gelişmelere bağlı olarak fiyat takibinin devam ettiğini belirtiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT TABLOSU

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71,46 TL

Motorin: 79,73 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71,31 TL

Motorin: 79,58 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 72,43 TL

Motorin: 80,83 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 72,73 TL

Motorin: 81,12 TL

LPG: 33,79 TL