Küresel piyasalardaki brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.
19 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla araç sahipleri ve sürücüler "Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları bugün ne kadar, zam ya da indirim var mı?" sorularının yanıtını merakla takip ediyor.
Son dönemde özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemeleri ve küresel petrol fiyatlarındaki artışlarla sık sık değişen akaryakıt fiyatları, haftanın ortasında yatay seyrini koruyor.
19 Ağustos sabahı itibarıyla benzin, motorin ve LPG gruplarında tabelaları değiştirecek yeni bir zam ya da indirim kararı bulunmuyor.
Sektör temsilcileri, petrol piyasası ve döviz kurundaki anlık gelişmelere bağlı olarak fiyat takibinin devam ettiğini belirtiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT TABLOSU
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 71,46 TL
Motorin: 79,73 TL
LPG: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 71,31 TL
Motorin: 79,58 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 72,43 TL
Motorin: 80,83 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 72,73 TL
Motorin: 81,12 TL
LPG: 33,79 TL