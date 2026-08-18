Brent petrol varil fiyatındaki değişimler, döviz kurundaki seyir ve vergi ayarlamaları akaryakıt fiyatları üzerindeki belirleyici rolünü sürdürüyor.

Yeni haftanın ikinci gününde de araç sahipleri "Benzin ve motorine zam veya indirim var mı?", "Sokağımızdaki akaryakıt istasyonunda litre fiyatı kaç TL?" sorularının yanıtını arıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT TABLOSU

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71,43 TL

Motorin: 79,68 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71,27 TL

Motorin: 79,53 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 72,40 TL

Motorin: 80,80 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 72,69 TL

Motorin: 81,07 TL

LPG: 33,79 TL

(Not: Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketleri, bayi marjları ve iller arasındaki nakliye maliyetlerine bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebilmektedir.)