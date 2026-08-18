18 Ağustos 2026 Salı günü itibarıyla piyasalarda yeni bir fiyat değişikliği tabelalara yansımazken, kilit büyükşehirlerdeki pompa fiyatları yatay seyrini koruyor.
Brent petrol varil fiyatındaki değişimler, döviz kurundaki seyir ve vergi ayarlamaları akaryakıt fiyatları üzerindeki belirleyici rolünü sürdürüyor.
Yeni haftanın ikinci gününde de araç sahipleri "Benzin ve motorine zam veya indirim var mı?", "Sokağımızdaki akaryakıt istasyonunda litre fiyatı kaç TL?" sorularının yanıtını arıyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT TABLOSU
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 71,43 TL
Motorin: 79,68 TL
LPG: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 71,27 TL
Motorin: 79,53 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 72,40 TL
Motorin: 80,80 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 72,69 TL
Motorin: 81,07 TL
LPG: 33,79 TL
(Not: Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketleri, bayi marjları ve iller arasındaki nakliye maliyetlerine bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebilmektedir.)