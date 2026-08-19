Jeopolitik krizlerin gölgesinde enerji bağımsızlığının önemine dikkat çeken Yağlı, Aydem Enerji’nin önümüzdeki 3 yıla kapsayan büyüme stratejisini ve dağıtım bölgesindeki dev yatırım planını açıkladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin ülkelere enerji bağımsızlığının zorunluluğunu hatırlattığını vurgulayan Fatma Elif Yağlı, Türkiye'nin bu süreçteki performansını değerlendirdi:

"Ülkeler için enerji bağımsızlığı artık bir zorunluluk haline geldi. Türkiye, yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımını artırarak çok iyi bir yol katetti. Bugün Türkiye’nin kurulu gücünün yaklaşık yüzde 60’ı yenilenebilir kaynaklara dayanıyor. Yerli linyit ve kömür santrallerini de dahil ettiğimizde elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 70’ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılıyoruz."

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ’YE YÜZDE 70 KAPASİTE ARTIŞI

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 3,15 MW'lık ilk hidroelektrik santralinden (HES) başlayan yolculuğunun bugün Türkiye'nin en büyük tamamı yenilenebilir portföyüne dönüştüğünü belirten Yağlı, önümüzdeki 3 yılın hedeflerini şöyle sıraladı:

• Depolamalı GES Yatırımı: 650 MW mekanik, 500 MW elektriksel güce sahip depolamalı güneş santrali yatırımı 3 yıl içinde tamamlanacak.

• Modernizasyon ve Verimlilik: Mevcut santrallerdeki eski türbinler, gelişen teknolojiyle 3 katı kapasiteye sahip yenileriyle değiştirilerek minimum yatırımla maksimum üretim sağlanacak.

• Kapasite Hedefi: Şirketin kurulu gücü önümüzdeki 3 yıl içinde yüzde 70 oranında artırılacak.

DAĞITIM BÖLGESİNE 2,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PROJEKSİYONU

Grubun amiral gemisi konumundaki elektrik dağıtım tarafına (Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa) ilişkin finansal öngörüleri de paylaşan Yağlı, nakit akışının düzenli ve devlet garantili yatırımlarla desteklendiğini ifade etti.

Yedinci tarife dönemi kapsayan 2026-2030 yılları arasında beş ildeki dağıtım altyapısına toplam 2,5 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığını duyurdu.

COP31 VE "ADİL DÖNÜŞÜM" VURGUSU

Antalya'da düzenlenmesi gündemde olan COP31 İklim Zirvesi’nin Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu belirten Fatma Elif Yağlı, zirvenin sadece bir PR çalışması değil, somut adımların konuşulacağı bir platform olacağını söyledi.

Türkiye'nin yakın gelecekte yerli kömür santrallerinin kademeli ve çevre dostu rehabilitasyonunu içeren "Adil Dönüşüm" (Just Transition) süreçlerini daha yüksek sesle tartışması gerektiğini vurguladı.