Türkiye’nin Rusya’dan tedarik ettiği S-400 hava savunma sistemlerinin geleceği ve F-35 programına olası dönüş süreci, uluslararası kamuoyunun takibinde kalmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin son değerlendirme Rusya’nın önde gelen yayın organlarından Kommersant gazetesinden geldi. Gazete, S-400’lerin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) devredilmesi senaryosunu analize taşıdı.

MOSKOVA SATIŞA KARŞI ÇIKMAYABİLİR

Haberde, S-400 sistemlerinin veya bazı parçalarının üçüncü bir ülkeye devredilmesi ihtimali ele alınırken, Türkiye’nin bu adımı tek taraflı atamayacağı vurgulandı.

Yapılan anlaşmalar gereği hukuki olarak Moskova’nın onayının şart olduğuna dikkat çekilerek, olası bir devir sürecinde Rusya’nın tutumunun belirleyici olacağı ifade edildi.

Kommersant, Ankara ile Abu Dabi arasında bir uzlaşma sağlanması durumunda Moskova’nın bu satışa karşı çıkmayabileceğini öne sürdü. Bu değerlendirmeye gerekçe olarak BAE’nin NATO üyesi olmaması ve Rusya ile Abu Dabi arasındaki ilişkilerin seyri gösterildi.

Ancak haberde, şu aşamada resmi bir anlaşmanın ya da Rusya tarafından verilmiş onaylanmış bir kararın bulunmadığı; BAE seçeneğinin yalnızca muhtemel bir formül olarak değerlendirildiği kaydedildi.

F-35 VE S-400 DENKLEMİ GÜNDEMİNİ KORUYOR

Ankara’nın F-35 savaş uçağı programına ilişkin beklentisi ve Washington hattındaki temaslar S-400 konusunu canlı tutuyor.

Türkiye, S-400 kararını 2017’de alıp ilk teslimatları 2019’da kabul etmiş, ardından ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı.

S-400’e dair iddiaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Al Jazeera’ye yaptığı açıklamaların hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın F-35 savaş uçakları konusunda verdiği sözleri hatırlatarak, bu taahhütlerin yerine getirilmesini beklediklerini ifade etmişti.

Gelişmeler, S-400’lerin geleceğine yönelik tartışmaların hem Washington hem de Moskova ekseninde yakından izlendiğini bir kez daha gösterdi.