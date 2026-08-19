Safranbolu'nun önemli tarımsal ürünlerinden olan safran, ekim ve kasım aylarında çiçek açmasının ardından hasat ediliyor. Bitkinin çiçeklerinden elde edilen safranın yüksek fiyatında, üretimin oldukça zahmetli olması önemli rol oynuyor.

Yaklaşık 80 bin safran çiçeğinden yalnızca 500 gram safran elde edilebiliyor. Safran ayrıca ağırlığının yaklaşık 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilmesiyle de dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz sezon kilosu 600 bin liraya kadar çıkan Safranbolu safranı, bu fiyatıyla dünyanın en pahalı baharatı olarak öne çıkıyor.

110 DEKARLIK ALANDA ÜRETİLİYOR

Safranın yeni sezon dikimi, Yukarıçiftlik köyünde üretici İsmail Yılmaz'a ait tarlada düzenlenen programla başladı. Programa Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın ile İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder de katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Kaya, ilçede 51 üreticinin 110 dekar alanda safran üretimi yaptığını açıkladı.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz ise bu yıl farklı alanlarda 20 dönümden fazla safran dikimi gerçekleştireceklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, safranın ekonomik değerinin yanı sıra Safranbolu'nun tanıtımında da önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA