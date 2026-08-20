Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre, Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) paylarında hak kullanımı sebebiyle teorik fiyat yeniden hesaplandı.

FİYAT DÜZELTMESİ DETAYLARI

• Hisse Kodu: BEGYO

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0306748 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,0306748 TL (GYO statüsü sebebiyle stopaj oranı yüzde 0)

• Düzeltilmiş Teorik Fiyat: 3,589 TL

Şirket ortaklarına yapılan nakit kâr payı ödemesi doğrultusunda, hisse senedi güne düzeltilmiş teorik fiyat olan 3,589 TL seviyesinden başlangıç yapacak.

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