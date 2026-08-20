Yurt içinde güçlü iş gücü verileri ve Borsa İstanbul'daki rekor tazeleme isteği öne çıkıyor. BIST 100 endeksinin güne yatay ve dengeli bir başlangıç yapması bekleniyor.

Dün günü yüzde 2,34'lük güçlü bir primle 14.458 puan seviyesinden tamamlayan BIST 100 endeksinde, işlem hacmi de 199,1 milyar TL'ye ulaşarak alımların genele yayıldığını gösterdi.

Dev sanayi ve holding hisselerinin öncülük ettiği yükselişte Tupras (yüzde 5,75) ve Aselsan (yüzde 5,70) öne çıkan isimler oldu.

İç piyasada açıklanan 2. çeyrek verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,9 seviyesine gerilemesi, iç talebin ve istihdam piyasasının direncini koruduğuna işaret ediyor.

DIŞ PİYASALARDA TAHVİL SÜRPRİZİ VE FED TUTANAKLARI

ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli tahvil geri alım limitini 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkarması, uzun vadeli faizleri baskılayarak küresel borsaları destekledi.

Gece yayımlanan temmuz ayı Fed tutanakları, yetkililerin enflasyondaki katılık halinde faiz artırımlarına devam edebileceğini gösterdi. Buna karşın piyasalar, eylül ayında faizlerin sabit kalma olasılığını yüzde 67 olarak fiyatlıyor.

GÜNÜN TAKİP EDİLECEK ÖNEMLİ VERİ AKIŞI

• 09:00 – Almanya temmuz ayı ÜFE verisi

• 14:30 – Euro Bölgesi ECB para politikası tutanakları

• 14:30 – TCMB haftalık rezerv ve menkul kıymet istatistikleri

• 15:30 – ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları & Philadelphia Fed imalat endeksi

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• AEFES – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• ARMGD – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• ALVES – Şirketin, 5,9 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

• AGROT – Hümeyra Keskin tarafından 168.000.000 adet payın pay başına 2,28 TL fiyattan TAS’ta 1 alıcıya satıldığı açıklandı.

• ARSAN – Arsan Finans Faktoring tarafından 450 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun onaylandığı açıklandı.

• ALBTN – JCR Eurasia tarafından şirketin ulusal vadeli kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• BVSAN – Şirketin, 1,1 milyon euro tutarında iş aldığı açıklandı.

• BESTE – Halka arzdan elde edilen fonun henüz kullanılmadığı, nemalandırıldığı açıklandı.

• BIGCH – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 175 milyon TL’den 1,7 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

• BALSU – 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• BRKVY – ISCTR tarafından gerçekleştirilen 377,4 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacağının ihalesinin kazanıldığı açıklandı.

• DOAS – Şirketin, 2026 yılında toplam otomotiv pazarında 1,2 milyon adet satış, DOAS Skoda hariç 125.000 adet satış, 5,0 milyar TL yatırım harcaması beklediği açıklandı.

• EGEEN – Şirket personel sayısının yüzde 10 artarak 613 kişiye ulaştığı açıklandı.

• EFOR – Goldman Sachs International tarafından 175.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• ENDAE – Ziya Selim Başak tarafından 1.439.490 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• EUREN – Romanya’da şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

• EFOR – Efor Holding tarafından 64.660.000 adet payın TAS’ta pay başına 19,00 TL fiyattan 1 alıcıya satıldığı açıklandı.

• FENER – Şirket tarafından son yıllık bilançodaki maddi olmayan duran varlıkların net değerinin ve aktif toplamının belirlenen oranlarını aşan bonservis ödemelerinin, satışların maliyeti ve aktif toplamının yüzde 5’ini aşan oyuncu ödemelerine ilişkin sözleşmeler ile şirket hasılatının yüzde 5’ini aşan gelir yaratıcı sözleşmelerin KAP’ta açıklanacağı açıklandı.

• GLCVY – GARAN tarafından gerçekleştirilen 1,5 milyar TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacağının ihalesinin kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

• GLCVY – ISCTR tarafından gerçekleştirilen 758,8 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacağının ihalesinin kazanıldığı açıklandı.

• GLYHO – Global Ports Holding'in Temmuz ayında limanlarına gelen gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2, yolcu hareketlerinin yüzde 6 arttığı açıklandı.

• HRKET – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A(tr)’den A-(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

• ISMEN – 92 gün vadeli 2,4 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• KARCL – VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Eylül’e kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 18 Eylül’e kadar uzatıldı.

• KPEKS – Şirket payları 21 Ağustos'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• METRO – Efes Ulaşım paylarının tamamının satın alınması kapsamında görüşmelere başlandığı açıklandı.

• MAKIM – Ankara Teknopark’a şube açıldığı belirtildi.

• METRO – Şirket tarafından MTRYO’nun yüzde 5’ine karşılık gelen imtiyazlı payların 85 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği, zorunlu pay alım teklifinin 9,84 TL olarak belirlendiği açıklandı.

• METRO – MTRYO’nun imtiyazlı paylarının satın alım işlemi sonrasında, MTRYO’nun faaliyet konusu ile birlikte yeniden yapılandırılarak Metro Prime markasıyla ulaşım ve turizm sektöründe faaliyet gösterecek şirket olarak esas sözleşme değişikliğine gidilmesinin planlandığı açıklandı.

• OFSYM – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 2.000.000 adet paya karşılık 250 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• OZATD – Halka arzdan elde edilen fonun 469,5 milyon TL’sinin finansman giderlerinin azaltılmasına, 257,9 milyon TL’sinin üst ve alt yapı yatırımlarında, 275,3 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

• QNBTR – Yurt dışında 751 gün vadeli 20 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• PRZMA – Şirket’te oy haklarının çoğunun DLT Turizm’e geçmesi ile birlikte zorun pay alım teklifi fiyatının 23,50 TL olarak belirlendiği açıklandı.

• PRZMA – Bon Otel ve Bahçem Et Lokantası şubelerinin kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

• PRZMA – İstanbul Silivri’deki 7.305 m 2 ’lik alanın 370 milyon TL’ye devredildiği açıklandı.

• SURGY – Şirketin, inşaatı devam eden Sur Yapı Tatil Evleri Antalya Projesi'nde projenin ilk etabının tamamlandığı açıklandı.

• TKNKA – Şirket payları 20 Ağustos'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• TSKB – TKFEN tarafından 1.313.791 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• SUWEN – Şirketin, Kadın Futbol Süper Ligi'nin isim sponsoru olduğu açıklandı.

• USAK – Sermaye artırımından elde edilen fonun 503,2 milyon TL’sinin borç ödemesinde, 560,5 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

PAY ALIM/SATIM HABERLERİ

• BLUME – Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut tarafından 38,30 – 39,20 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 24,60’a yükseldi.

• BALSU – Hedef Portföy tarafından 60.000.000 adet alış ve 23.612 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 12,88’e yükseldi.

• DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 10,17 – 10,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EDATA – MT Portföy tarafından 600.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,01’ yükseldi.

• EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 18,39 – 18,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında226.683 adet pay 21,72 TL fiyattan geri alındı.

• GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 17,25 TL fiyattan 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 36,30’a yükseldi.

• GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 17,00 TL fiyattan geri alındı.

• GUNDG – Pusula Portföy tarafından 1.591 – 1.816 TL fiyat aralığından 94.785 adet alış ve 4.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 38,66’ya yükseldi.

• KLSYN – Geri alınan 500.000 adet pay 15,78 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 6,3 milyon TL kazanç elde edildiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIM KARARLARI

• KRTEK – Şirket sermayesinin 35,1 milyon TL’den yüzde 300 oranında bedelli olarak 105,3 milyon TL nakden artışla 140,4 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 2.774.213 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.

• SNICA – Şirket sermayesinin 600 milyon TL’den yüzde 100 oranında bedelli olarak 600 milyon TL nakden artışla 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

Kaynak: İnfo Yatırım