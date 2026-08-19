Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, ikinci çeyrekte 88,59 milyon TL net kâr elde ederken, yılın ilk 6 ayındaki toplam net kârı 103,69 milyon TL oldu.

Bilanço sonrası aracı kurumlar KLKIM için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi.

KLKIM HEDEF FİYATLARI

Deniz Yatırım, KLKIM için hedef fiyatını 60 TL'den 54 TL'ye düşürdü ancak “al” tavsiyesini korudu. Kurumun hedef fiyatına göre prim potansiyeli yüzde 100,44 oldu.

Alnus Yatırım, hedef fiyatını 56,50 TL'den 48 TL'ye indirirken “al” tavsiyesini sürdürdü. Prim potansiyeli yüzde 78,17 olarak hesaplandı.

Gedik Yatırım ise KLKIM için 39,65 TL hedef fiyat ve “endekse paralel getiri” tavsiyesi verdi. Bu hedef fiyatın mevcut fiyata göre prim potansiyeli yüzde 47,17 oldu.

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Deniz Yatırım 54,00 TL Al %100,44 Alnus Yatırım 48,00 TL Al %78,17 Gedik Yatırım 39,65 TL Endekse paralel getiri %47,17

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