Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, geç bağlanan emekli aylıkları nedeniyle faiz talep edenleri ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, SGK'nın emeklilik işlemlerini tamamlaması için tanınan 3 aylık yasal sürenin faiz hesabında dikkate alınması gerektiğine hükmetti.

Dava konusu olayda sigortalı, 13 Temmuz 2018'den geçerli olmak üzere yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitini ve ödenmeyen aylıkların faizleriyle birlikte SGK'dan tahsil edilmesini talep etti.

İlk derece mahkemesi, davacının 1 Ekim 2018 itibarıyla yaşlılık aylığı almaya hak kazandığına karar verdi. Mahkeme ayrıca 1 Ekim 2018 ile 1 Nisan 2019 arasındaki eksik ödemelerin yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.

SGK'nın istinaf başvurusunun reddedilmesinin ardından dosya Yargıtay'a taşındı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf kararlarını usul ve hesaplama yönünden bozdu. Yüksek Mahkeme, aylık miktarının SGK'dan resmi bilgi alınmadan doğrudan bilirkişi raporuyla belirlenmesini de hatalı buldu.

Kararda ayrıca davacıya 1 Mayıs 2019'da yeniden aylık bağlandığı belirtilerek, eksik ödemelerin 1 Ekim 2018 ile 1 Mayıs 2019 arasındaki dönem için değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

FAİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kararın emekliler açısından en dikkat çekici bölümü ise faiz başlangıç tarihine ilişkin oldu.

Yargıtay, 5510 sayılı Kanun'un 42. maddesi kapsamında SGK'nın gerekli işlemleri tamamlamak için üç aylık yasal süresinin bulunduğuna dikkat çekti. Buna göre faiz, emekliliğe hak kazanılan ilk tarihten itibaren değil, SGK'ya tanınan 3 aylık işlem süresinin sona ermesinin ardından hesaplanacak.

Örneğin Yargıtay'ın kararında, aylık tahsis tarihinin 1 Ekim 2018 olması halinde üç aylık sürenin sonu olan 1 Ocak 2019'dan itibaren faiz sorumluluğunun başlayacağı belirtildi.

Bu kararla birlikte emekli aylığı geç bağlanan vatandaşların faiz taleplerinde SGK'nın üç aylık yasal işlem süresinin dikkate alınması gerektiği bir kez daha ortaya konuldu.