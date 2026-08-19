Şirketin 2026/6 döneminde satışları 1 milyar 741,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 615,4 milyon TL olan satışlar, yıllık bazda yüzde 8 arttı.

Buna karşın şirketin brüt kârı 399 milyon TL'ye geriledi. Geçen yılın aynı döneminde 440,9 milyon TL olan brüt kârda yüzde 10 düşüş yaşandı.

FAVÖK YÜZDE 35 GERİLEDİ

Segmen'in faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 2026'nın ilk yarısında 208,8 milyon TL oldu. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki 321,1 milyon TL'lik FAVÖK'üne göre yüzde 35 düşüş kaydedildi.

Şirketin net dönem kârında ise dikkat çeken bir değişim yaşandı. Segmen, 2025'in ilk 6 ayında 130,4 milyon TL net kâr açıklarken, 2026'nın aynı döneminde 116,9 milyon TL net zarar açıkladı.

Böylece şirket, geçen yılın ilk yarısındaki kârlı görünümün ardından 2026'nın ilk yarısını zararla tamamladı.

BİLANÇODA VARLIKLAR GERİLEDİ

Şirketin dönen varlıkları 2026'nın ilk yarısında 2 milyar 249,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2026'nın ilk çeyreğinde bu rakam 2 milyar 402,7 milyon TL idi.

Toplam varlıklar da aynı dönemde 6 milyar 403,9 milyon TL olarak kaydedildi. Önceki çeyrekte toplam varlıklar 6 milyar 791,4 milyon TL seviyesindeydi.

Net borç ise 336,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin özkaynakları 5 milyar 816,8 milyon TL oldu.

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