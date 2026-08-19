Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER), 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 gerileyerek 3,08 milyar TL oldu.

Ülker, 2025 yılının ilk yarısında 4,33 milyar TL net kâr açıklamıştı. Böylece şirketin net kârında yıllık bazda yaklaşık 1,25 milyar TL'lik düşüş gerçekleşti.

Bilanço sonrası aracı kurumların Ülker için hedef fiyatları da belli oldu. Kurumların hedef fiyatları 126 TL ile 209,26 TL arasında değişirken, tavsiyelerde “al”, “tut” ve “endekse paralel getiri” öne çıktı.

ÜLKER (ULKER) HEDEF FİYAT RAPORU

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Alnus Yatırım 159,06 TL Al %59,61 TEB Yatırım 126,00 TL Endekse paralel getiri %26,44 Deniz Yatırım 154,07 TL Tut %54,61 İş Yatırım 209,26 TL Al %110,00 Yapı Kredi Yatırım 150,00 TL Al %50,52 Ak Yatırım 150,00 TL Endeks üstü getiri %50,52 Gedik Yatırım 126,00 TL Endekse paralel getiri %26,44 Şeker Yatırım 159,80 TL Al %60,36

Böylece Ülker için açıklanan hedef fiyatlar 126 TL ile 209,26 TL arasında sıralandı. En yüksek hedef fiyat İş Yatırım'dan gelirken, en düşük hedef fiyat 126 TL ile TEB Yatırım ve Gedik Yatırım tarafından açıklandı.

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