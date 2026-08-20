Temmuz ayında ons başına 4.000 dolar sınırına gerileyerek sert bir düzeltme yaşayan altın, kayıplarını telafi etmeye başladı.

Vadeli işlemlerde 4.380,40 dolar seviyesine ulaşarak iki haftada yüzde 8,18 değer kazanan değerli metal, analist Jeff Currie’ye göre tarihi bir rallinin henüz ilk adımlarını atıyor.

Currie, madencilik sektöründeki yatırım eksikliği ve yükselen emtia talebiyle altının uzun vadede 10.000 doları göreceğini öngörüyor.

• Mevcut Fiyat Tablosu: Altın 4.300 dolar eşiğini aşsa da ocak ayında gördüğü 5.318,40 dolarlık rekorun yüzde 17,64 (yaklaşık 900 dolar) gerisinde bulunuyor.

• Arz Sıkıntısı Yolda: En büyük 20 madencilik şirketinin sermaye harcamaları 2012'deki zirvesinin yüzde 40 altında seyrediyor. Yeni madenlerin açılması yıllar aldığı için artan talebe hızlı yanıt verilemiyor.

• Yapay Zeka ve Emtia Etkisi: Fiziksel varlıklara kayan yeni yatırım döngüsü, yapay zeka altyapısı ve veri merkezlerinin yoğun enerji ile hammadde ihtiyacı sebebiyle emtia talebini artırıyor.

KLASİK GÜVENLİ LİMANDAN FARKLI BİR YAPI

Jeff Currie, altındaki bu beklentinin kısa vadeli bir spekülasyondan ziyade makroekonomik bir dönüşüm olduğunu vurguluyor.

Yıllardır süren zayıf madencilik yatırımlarının arzı kısıtladığını belirten Currie, 10.000 dolar hedefinin merkez bankası alımları, para politikalarındaki değişim ve fiziki taleple şekillenecek uzun soluklu bir süreç olduğunun altını çiziyor.

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