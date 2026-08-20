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Tahvil getirileri ile ABD dolarında yaşanan gevşeme, güvenli liman talebini tetikleyerek altın fiyatlarını son iki ayın en yüksek seviyelerine taşıdı.

ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvillerde likidite desteğini artırma kararı, küresel piyasalarda kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı.

Ons altının 4.500 dolar eşiğinin üzerinde tutunmasıyla birlikte iç piyasada gram altın 6.978 TL seviyesini görerek son 4 ayın rekorunu kırdı.

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20 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYAT TABLOSU

Saat 07:10 verilerine göre güncel altın satış fiyatları şu şekilde:

• Gram Altın: 6.936,93 TL

• Çeyrek Altın: 11.293,00 TL

• Yarım Altın: 22.580,00 TL

• Tam Altın: 44.410,06 TL

• Cumhuriyet Altını: 44.994,00 TL

• Gremse Altın: 111.365,72 TL

• Ons Altın: 4.497,23 dolar

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PİYASA DİNAMİKLERİ VE BEKLENTİLER

Dış piyasada ons altının 4.497 dolar bandındaki güçlü duruşu, yerel piyasada gram altının güne 6.936 TL seviyelerinden başlamasını sağladı.

Küresel likidite adımlarının devamı ve döviz kurlarındaki seyrin, önümüzdeki günlerde çeyrek ve yarım altın fiyatları üzerindeki belirleyici etkisi sürecek.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.927,12 6.928,05 % -0.58 09:42
Ons Altın / TL 215.416,48 215.476,52 % -0.6 09:57
Ons Altın / USD 4.492,42 4.492,96 % -0.66 09:57
Çeyrek Altın 11.083,39 11.327,36 % -0.58 09:42
Yarım Altın 22.097,52 22.654,71 % -0.58 09:42
Ziynet Altın 44.333,57 45.170,86 % -0.58 09:42
Cumhuriyet Altını 45.102,00 45.786,00 % 1.06 17:02
Tüm Altın Fiyatları

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