Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre kurucusu olduğu yatırım fonları aracılığıyla gerçekleştirilen alımlar neticesinde şirket, Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin (FORTE) fiili dolaşımdaki paylarında yüzde 3’lük ortaklık sınırını aştı.

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre, alım işlemi 1 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşti. Ak Portföy bünyesindeki yatırım fonları tarafından yapılan işlemde:

• İşlem Fiyatı: Hisse başına ortalama 96,75 TL

• İşlem Miktarı: 198.006 adet (nominal) pay

• Toplam İşlem Tutarı: Yaklaşık 19,15 milyon TL

Bu alımla birlikte, Ak Portföy yatırım fonlarının Forte’nin fiili dolaşımdaki hisseleri içindeki toplam payı yüzde 3 eşiğinin üzerine çıkmış oldu.

KURUMSAL İLGİDE ARTIŞ SİNYALİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı doğrultusunda, portföy yönetim şirketlerinin fonları aracılığıyla bir şirketin fiili dolaşımdaki paylarında yüzde 3 ve üzeri sahipliğe ulaşması durumunda Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden bilgilendirme yapılması zorunlu tutuluyor.

Ak Portföy’ün Borsa İstanbul’da bilişim ve savunma alanında dikkat çeken Forte hisselerindeki bu hamlesi, kurumsal fonların sektöre olan güveninin ve uzun vadeli yatırım stratejilerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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