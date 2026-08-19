Altın fiyatlarında yükseliş hızlandı. Ons altın, TSI 17.21 itibarıyla yüzde 3,26 artışla 4.475 dolara yükseldi.

Yurt içinde de benzer hareket görüldü. Gram altın yüzde 3,35 yükselerek 6.901 TL'ye, çeyrek altın ise yüzde 3,37 artışla 11.282 TL'ye çıktı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alımlarını artırma kararı sonrasında 30 yıllık ABD tahvil getirisi de 9 baz puana varan düşüşle yüzde 5,19 seviyesine geriledi.

Piyasalarda yaşanan bu gelişmenin ardından altın, gün içinde gördüğü düşük seviyelerden güçlü bir toparlanma gerçekleştirdi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.