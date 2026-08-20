VEYAS hisseleri TSI 11.23 itibarıyla yüzde 0,22 yükselişle 136,20 TL’den işlem görüyor.

Saat 11.20 itibarıyla hissede ilk 5 alıcının net alımı 3 milyon 763 bin 812 lot, ilk 5 satıcının net satışı ise 6 milyon 252 bin 818 lot oldu. Böylece ilk 5 kurum bazında 2 milyon 489 bin 6 lotluk net satış gerçekleşti.

VEYAS'TA EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

İlk işlem gününde VEYAS hisselerinde en fazla net alım yapan kurum Bulls Yatırım oldu. Bulls'u A1 Yatırım ve Deniz Yatırım takip etti.

* Kurum Net lot Pay Bulls 1.066.761 %15,77 A1 1.026.753 %15,18 Deniz 823.096 %12,17 Alnus 484.799 %7,17 Tera 362.403 %5,36

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Kurum Net lot Pay Vakıf -4.436.008 %65,59 Ziraat -931.402 %13,77 Garanti -372.485 %5,51 Ünlü -290.104 %4,29 Oyak -222.819 %3,29

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