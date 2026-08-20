TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye nüfusu 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

2025 yıl sonunda 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak kaydedilen ülke nüfusuna, 2026'nın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi eklendi.

Nüfus artışının yarısından fazlası ise son iki aylık periyotta gerçekleşti; 1 Mayıs - 1 Temmuz tarihleri arasındaki nüfus artışı 123 bin 904 kişi olarak kayıtlara geçti.

KADIN VE ERKEK NÜFUS ORANI DENGEDE KALDI

TÜİK’in paylaştığı cinsiyet dağılımı verilerine göre erkek ve kadın nüfusu arasındaki oran neredeyse eşit seviyede seyretmeye devam etti:

• Erkek Nüfusu: Toplam nüfusun yüzde 50,01’ini oluşturarak 43 milyon 170 bin 975 kişi oldu.

• Kadın Nüfusu: Toplam nüfusun yüzde 49,99’unu oluşturarak 43 milyon 149 bin 627 kişi olarak gerçekleşti.