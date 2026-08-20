BIST 100 endeksi TSI 12.11 itibarıyla yüzde 0,78 düşüşle 14.347 puan seviyesinde işlem görüyor. Borsa genelindeki negatif seyre karşın bazı hisselerde yükseliş dikkat çekti.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

TSI 12.11 itibarıyla en fazla yükselen hisselerin başında HKTM geldi. Hisse yüzde 9,99 değer kazanarak 16,07 TL'ye yükseldi.

Hisse Son fiyat Değişim HKTM 16,07 TL %9,99 JANTS 16,52 TL %9,99 TKNSA 21,48 TL %9,98 CITAS 98,05 TL %9,98 HATSN 57,30 TL %9,98

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Piyasanın genelinde satışlar etkili olurken en fazla gerileyen hisse MEGMT oldu. MEGMT yüzde 9,97 düşüşle 53,25 TL'ye geriledi.

Hisse Son fiyat Değişim MEGMT 53,25 TL %-9,97 ETYAT 14,29 TL %-9,56 ODINE 2.310,00 TL %-9,23 HEDEF 136,30 TL %-7,91 ALARK 107,00 TL %-5,39

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