Şirket tarafından yapılan açıklamada, Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlandığı duyuruldu.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bildirimde, transfer sürecine ilişkin görüşmelerin futbolcu ve kulübüyle yürütüldüğü belirtildi.

Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin nihai karar ve sözleşme detaylarının ise görüşmelerin sonucuna göre netleşmesi bekleniyor.

GSRAY hisseleri yüzde 4,72’lik yükselişle 1,11 TL’den işlem gördü.

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