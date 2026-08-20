Bank of America (BofA), döviz piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin yayımladığı yeni analiz raporunda piyasa beklentilerini güncelledi.

Banka, majör paritelerdeki genel tahmin rotasını korurken, kısa vadeli risk dengesinin ABD doları aleyhine, euro lehine kaymaya başladığını vurguladı.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE HEDEF: 1,20

BofA, euro/dolar (EUR/USD) paritesine dair orta vadeli projeksiyonlarını sabit tutarak yılın üçüncü çeyreği için 1,12, 2026 yıl sonu için ise 1,15 hedeflerini yineledi.

Uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyan kurum, paritenin 2027 sonunda 1,20 seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda euronun dolar karşısında yaklaşık yüzde 2,4 oranında değer kazanması bekleniyor.

YEN VE KANADA DOLARI TAHMİNLERİNDE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE

Bankanın küresel para birimlerine ilişkin öne çıkan diğer revizyonları ise şöyle şekillendi:

• Dolar/Yen (USD/JPY): Japonya iç piyasasındaki yeni dinamikler ve olası bir koordineli döviz müdahalesi riskini göz önüne alan BofA, USD/JPY beklentilerini aşağı çekti.

• Dolar/Kanada Doları (USD/CAD): Kanada Merkez Bankası'nın orta vadede faizleri sabit tutacağı beklentisiyle USD/CAD tahmini de düşürüldü. Paritenin yıl sonuna kadar ve 2027 boyunca 1,40 seviyesinde yatay seyretmesi bekleniyor.

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