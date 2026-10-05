Matriks Haber’in TCMB verilerinden derlediği hesaplamalara göre bir önceki hafta (25 Eylül) 171,2 milyar dolar düzeyinde bulunan rezervler, son kayıpla birlikte üst üste 6 hafta boyunca yönünü aşağı kırmış oldu.

TCMB toplam rezervleri, 21 Ağustos haftasında 188,4 milyar dolar ile yakın dönemin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu tarihten itibaren başlayan gerileme periyodunda toplam kayıp 21,2 milyar dolara ulaştı.

ZİRVEDEN 51 MİLYAR DOLAR UZAKLAŞILDI

Rezervler, 30 Ocak haftasında 218,2 milyar dolar ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Son veriler ışığında, toplam rezervlerin rekor seviyenin yaklaşık 51 milyar dolar altında seyrettiği hesaplandı.

Yıl içindeki dalgalanmada 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolara kadar sarkan rezervler, temmuz ve ağustos aylarında yeniden toparlanma kaydetmişti.

HAFTALIK REZERV SEYRİ (AĞUSTOS - EKİM)

TCMB toplam rezervlerinin son haftalardaki değişimi şu şekilde gerçekleşti:

• 21 Ağustos: 188,4 milyar dolar

• 28 Ağustos: 188,2 milyar dolar

• 4 Eylül: 184,2 milyar dolar

• 11 Eylül: 178,7 milyar dolar

• 18 Eylül: 174,4 milyar dolar

• 25 Eylül: 171,2 milyar dolar

• 2 Ekim (Tahmini): 167,2 milyar dolar

Resmi veriler, TCMB tarafından 8 Ekim Perşembe günü saat 14.30’da kamuoyuyla paylaşılacak.