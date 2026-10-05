ABD'de faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi ve Euro'daki değer kaybı doları destekledi. Dolar endeksi yaklaşık 18 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, Bitcoin güçlü dolar ve yüksek tahvil faizlerine rağmen 86 bin dolar civarında tutunmayı sürdürüyor.

FED'DEN YENİ FAİZ ARTIŞLARI BEKLENİYOR

Doları destekleyen başlıca gelişmelerden biri Fed'in para politikasında sıkılaşmaya devam edeceği beklentisi oldu.

Fed, eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına çıkardı. Piyasalarda faiz artışlarının önümüzdeki dönemde de devam edebileceği beklentisi öne çıkıyor.

Mevcut fiyatlamalarda Haziran 2027'ye kadar politika faizinin yüzde 4,5-4,75 aralığına yükselmesi en olası senaryolardan biri olarak değerlendiriliyor.

Enflasyonun yanı sıra ABD'nin kamu borçlanması ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler de tahvil piyasası üzerinde etkili oluyor.

ABD'nin uzun vadeli Hazine tahvili getirileri bu gelişmelerle birlikte 20 yılı aşkın süredir görülmeyen seviyelere ulaştı.

EURO 17 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE YAKLAŞTI

Dolar endeksindeki yükselişte Euro'nun değer kaybetmesi de önemli rol oynadı.

DXY sepetinde yüzde 57,6 ağırlığa sahip Euro, Avrupa'daki mali ve siyasi belirsizliklerin yatırımcı güvenini baskılamasıyla 1,12 dolar seviyesine doğru gerileyerek 17 ayın en düşük seviyesine yaklaştı.

Fransa'da gelecek yıl gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bütçe açığı ve artan borçlanma maliyetleri piyasalarda yakından takip ediliyor.

İspanya'da ise Başbakan Pedro Sanchez'in 29 Kasım'da erken seçime gidilmesi yönündeki çağrısı, Avrupa'daki siyasi belirsizliklere ilişkin endişeleri artıran gelişmeler arasında yer aldı.

GÜÇLÜ DOLAR VE YÜKSEK FAİZ BITCOIN'İ BASKILIYOR

Dolardaki yükselişe rağmen Bitcoin 86 bin dolar civarında tutunmayı sürdürüyor.

Güçlü dolar, ABD dışındaki dolar cinsinden borçların maliyetini artırırken yabancı yatırımcıların satın alma gücü üzerinde de baskı oluşturuyor.

Buna ABD tahvil getirilerindeki yükseliş eklendiğinde, nakit ve devlet tahvilleri yatırımcılar açısından daha cazip hale geliyor.

Bu ortamda yatırımcıların hisse senetleri ve Bitcoin gibi daha riskli varlıklara yönelmek için daha yüksek getiri talep etmesi, riskli varlıklar üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor.

Buna karşın Bitcoin'in 86 bin dolar civarında tutunması, dolar endeksinin 18 aya yakın dönemin zirvesine çıktığı ve ABD tahvil getirilerinin son 20 yılı aşkın sürenin yüksek seviyelerinde bulunduğu bir dönemde kripto para piyasası açısından dikkat çekiyor.