Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, fon krizinin ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kara, talepte yavaşlama ve enflasyonda gerileme beklediğini belirterek ekim ayında faiz indirimlerinin başlayacağı yönündeki tahminini koruduğunu açıkladı.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fon krizinin ardından talebin yavaşlayacağını ve bunun enflasyon üzerindeki baskıyı azaltacağını öngördüğünü hatırlattı.

Kara, söz konusu beklentilerinde değişiklik olmadığını belirterek, “Tahminlerimi aynen koruyorum. Piyasa da bu görüşe yakınsıyor” ifadelerini kullandı.

Fon krizinin hemen ardından yaptığım paylaşımda talebin yavaşlayacağını, bunun enflasyonu dizginleyeceğini ve Ekim'de faiz indiriminin başlayacağını yazmıştım. Tahminlerimi aynen koruyorum. Piyasa da bu görüşe yakınsıyor. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) October 5, 2026

BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 2,3'E ÇEKTİ

Kara, fon krizinin ekonomideki yavaşlamayı belirginleştireceği yönündeki görüşünün güçlendiğini belirterek, 2026 yılı toplam büyüme tahminini yüzde 2,8'den yüzde 2,3'e indirdi.

Kara, 30 Eylül'deki değerlendirmesinde, fon krizinin likidite, varlık ve güven etkileri üzerinden ekonomik yavaşlamayı artıracağını öngördüğünü belirtti. Geçen süreçte yaşanan gelişmelerin bu görüşünü güçlendirdiğini ifade etti.

Kara'nın değerlendirmelerine göre fon krizinin talebi yavaşlatması, enflasyonist baskıları azaltması ve bunun sonucunda ekim ayında faiz indiriminin başlaması bekleniyor.