Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT), son günlerde borsa paylarında gözlemlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmi bir bilgilendirmede bulundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, faaliyetlerin planlanan takvim doğrultusunda ve olağan akışı içerisinde sorunsuz şekilde devam ettiği vurgulandı.

"SÜREÇ EŞ ZAMANLI VE ŞEFFAF ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine tam uyum sağlandığı belirtilen KAP bildiriminde, şirketin finansal performansını ve operasyonel süreçlerini etkileyecek önemdeki tüm gelişmelerin KAP üzerinden yatırımcılarla eş zamanlı paylaşıldığı hatırlatıldı.

Hisselerdeki fiyat ve miktar değişimlerine gerekçe gösterilebilecek, henüz kamuoyuna açıklanmamış herhangi bir özel durumun veya yatırım kararlarını etkileyecek nitelikte bir bilginin bulunmadığı kaydedildi.

İlerleyen süreçte pay fiyatlarında dalgalanmaya yol açabilecek yeni bir gelişmenin ortaya çıkması halinde, mevzuat hükümleri gereğince gerekli açıklamaların gecikmeksizin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

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