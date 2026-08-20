Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2026 yılı ikinci çeyrek sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre Türkiye'de tasarruf sahipliği oranı yüzde 54'e yükselirken, düzenli tasarruf yapanların oranı yüzde 82'ye ulaştı. Özellikle gençlerin geleneksel yastık altı altın yerine altın ve değerli maden hesaplarına yönelmesi dikkat çekti.

ING Türkiye'nin sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında NielsenIQ iş birliğiyle gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye'deki tasarruf ve yatırım alışkanlıklarının değişimini ortaya koydu.

TASARRUF SAHİPLİĞİ YÜZDE 54'E ÇIKTI

Araştırmaya göre tasarruf sahibi olanların oranı yüzde 54 seviyesine yükseldi. Kadınların tasarruf sahipliği oranı ise 5 puan artarak yaklaşık yüzde 60 ile şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

Düzenli tasarruf yaptığını belirtenlerin oranı ise yüzde 82 oldu. Tasarruf yapmanın en önemli nedeni yüzde 34 ile "geleceğe yatırım yapmak" olurken, yüzde 26 ile beklenmedik risklere karşı güvence oluşturma ihtiyacı ikinci sırada yer aldı.

Düzenli tasarruf yapanların üçte birinden fazlası gelirlerinin yüzde 10 ila yüzde 20'sini birikime ayırdığını belirtti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN TASARRUF ARACI ALTIN OLDU

Tasarruf sahipleri ortalama iki farklı tasarruf aracını kullanmaya devam ederken, yastık altı altın ve değerli madenler yüzde 40 ile ilk sırada yer aldı. Ancak bu kategorinin tercih edilme oranı önceki çeyreğe göre 4 puan geriledi.

Yastık altı döviz ve TL nakit yüzde 38 ile ikinci sırada bulunurken, altın ve diğer değerli maden hesapları yüzde 24 ile öne çıkan yatırım araçlarından biri oldu.

TL vadeli hesapların tercih edilme oranı yüzde 23, hisse senedi ve borsa yatırımlarının oranı ise yüzde 17 olarak gerçekleşti.

GENÇLER YASTIK ALTINDAN DİJİTAL ALTINA GEÇİYOR

Araştırmada yaş gruplarındaki değişim de dikkat çekti. Özellikle 18-24 yaş grubunda altın ve diğer değerli maden hesaplarına yönelim güçlendi.

Bu yatırım araçlarını tercih eden gençlerin oranı 7 puan artarak yüzde 34'e yükseldi. Aynı yaş grubunda altın ve değerli madenleri yastık altında tutmayı tercih edenlerin oranı ise 6 puan düşerek yüzde 30'a geriledi.

Böylece genç yatırımcıların geleneksel yastık altı birikim yerine finansal sistem içerisindeki altın hesaplarına daha fazla yöneldiği görüldü.

ORTA VADELİ GETİRİ BEKLENTİSİ ARTTI

Tasarruf sahiplerinin getiri beklentilerinde de değişim yaşandı. Orta vadeli getiri beklentisi 9 puan artarak yüzde 51'e yükseldi.

Uzun vadeli getiri beklentisi ise 7 puan gerilemesine rağmen toplam beklentilerin yüzde 38'ini oluşturdu.

İNTERNET VE MOBİL BANKACILIK KULLANIMI YÜKSEK

Araştırmaya katılanların yaklaşık 10 kişiden 9'u son bir ay içerisinde internet veya mobil bankacılık hizmetlerinden yararlandığını belirtti.

Yatırım ve birikim ürünleri konusunda bilgili olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 37 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 42 ile kadınlardan 9 puan daha yüksek gerçekleşti.

Katılımcıların yüzde 35'i finansal kararlarından tek başına sorumlu olduğunu belirtirken, yüzde 56'sı finansal kararlarını başkalarıyla birlikte aldığını ifade etti. Her zaman aylık bütçe takibi yaptığını söyleyenlerin oranı da önceki döneme göre 6 puan artarak yüzde 23'e çıktı.

KADIN VE ERKEKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ FARKLILAŞIYOR

Araştırmaya göre kadınlar yastık altı altın, döviz ve TL araçlarını erkeklere kıyasla daha fazla tercih ediyor.

Erkeklerde ise hisse senedi ve borsa yatırımları, fonlar, vadeli döviz hesapları, kripto varlıklar, araç, emlak ve katılım hesapları gibi daha çeşitli yatırım araçlarına yönelim öne çıkıyor.

ING Türkiye Özel Bankacılık ve Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken, sonuçların tasarruf bilincinin güçlenmeye devam ettiğini ve özellikle kadınların tasarruf yapma eğiliminde dikkat çekici bir artış olduğunu gösterdiğini belirtti.

Erken, finansal okuryazarlığın artırılması ve bireylerin doğru yatırım araçlarına erişiminin kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekerek, ING Mobil'in yatırım araçlarını analiz etmeye ve farklı dönem performanslarını karşılaştırmaya imkan sağlayan bir yatırım platformu olarak konumlandırıldığını ifade etti.