Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen isim ve gerekli yasal izinlerin tamamlandığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, şirket bünyesinde Ali Sabri Taylan; Türev, Yapılandırılmış Araçlar ve İş İnovasyon Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

SPK İZNİ ALINDI

Söz konusu atama kararının ardından Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvuru sonuçlandı.

Tera Yatırım, Ali Sabri Taylan’ın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına ilişkin SPK onayının 20 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla resmen alındığını bildirdi.

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