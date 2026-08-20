Borsa İstanbul'da işlem gününün ilerleyen saatlerinde aracı kurumların alım ve satım işlemleri yakından takip edilirken, İş Yatırım'ın 20 Ağustos 2026 TSI 16.00 itibarıyla en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.

İş Yatırım verilerine göre kurumun net hacmi 1 milyar 493 milyon TL'nin üzerinde negatif gerçekleşti.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Alınan hisseler Net lot Pay (%) TSpor 5.570.922 %4,07 ESIGHV 5.099.989 %3,72 BSIERV 4.889.705 %3,57 FRIGO 4.758.972 %3,48 CWENE 3.963.063 %2,89

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

SATILAN HİSSELER NET LOT PAY (%) TMIGQV -24.289.954 %7,28 CEMZY -15.627.744 %4,68 GENIL -9.150.652 %2,74 SASA -8.641.684 %2,59 ADESE -8.521.026 %2,55

Satış tarafında TMIGQV, yüzde 7,28 ile ilk sırada bulunurken, CEMZY yüzde 4,68, GENIL yüzde 2,74, SASA yüzde 2,59 ve ADESE yüzde 2,55 paya sahip oldu.

İş Yatırım'ın TSI 16.00 itibarıyla alım tarafında TSpor, ESIGHV ve BSIERV; satış tarafında ise TMIGQV, CEMZY ve GENIL öne çıktı.

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