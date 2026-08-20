Alarko Holding A.Ş. (ALARK), 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde açıkladığı zararın ardından 2026'nın ilk yarısında 4,36 milyar TL net kâra geçti.

Alarko Holding, 1 Ocak-30 Haziran 2026 döneminde 4 milyar 359 milyon 232 bin TL net kâr açıkladı. Şirket, 2025 yılının ilk 6 ayında 4 milyar 25 milyon 309 bin TL zarar etmişti.

Böylece şirket, geçen yılın aynı dönemindeki zararın ardından 2026'nın ilk yarısında kâra geçti. Alarko Holding'in yalnızca ikinci çeyrekteki net kârı ise 4 milyar 195 milyon 430 bin TL oldu.

Şirketin hasılatı yıllık bazda yüzde 16 artarken, özkaynakları çeyreklik dönemde yüzde 4 yükseldi.

ALARKO HOLDİNG İÇİN HEDEF FİYATLAR

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Pusula Yatırım 162,40 TL Al %49,67 İş Yatırım 189,69 TL Al %74,82 Deniz Yatırım 141,82 TL Al %30,70

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.