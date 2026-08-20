Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri ile menkul kıymet verilerini açıkladı.

Verilere göre TCMB'nin brüt rezervleri yükseliş ivmesini sürdürerek son 5 ayın en yüksek seviyesindeki yerini sağlamlaştırdı. Geçen hafta 4,6 milyar dolar artış kaydeden brüt rezervler 183 milyar dolar seviyesine ulaştı.

YABANCI PORTFÖYÜNDE HİSSE VE ÖST MESAİSİ

TCMB tarafından yayımlanan "haftalık menkul kıymet istatistikleri" verilerine göre 14 Ağustos haftasında yurt dışı yerleşik kişilerin Borsa İstanbul ve tahvil piyasasındaki işlemleri dikkat çekti:

• Hisse Senedi Girişi: Yabancı yatırımcılar geçen hafta net 176,1 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Bu alımla birlikte yabancıların hisse senedi stoku 40 milyar 779,5 milyon dolardan 41 milyar 721,6 milyon dolara yükseldi.

• Özel Sektör Tahvillerine İlgi: Yurt dışı yerleşikler, genel yönetim dışındaki sektör ihraçlarında (ÖST) net 445,9 milyon dolarlık alım yaptı. ÖST stoku 4 milyar 74,4 milyon dolardan 4 milyar 503,7 milyon dolara tırmandı.

• DİBS'te Çıkış: Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) tarafında ise satış hakim oldu. Yabancılar haftalık bazda 306,2 milyon dolarlık DİBS satışı yaparken, DİBS stoku 18 milyar 488,7 milyon dolardan 18 milyar 143 milyon dolara geriledi.