Ekonomi yönetimi, Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programı (OVP) ve 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi için çalışmalarını hızlandırdı. Edinilen bilgilere göre OVP'nin 7 Eylül Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda sona yaklaşılırken, yeni OVP'nin Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yılına ilişkin temel hedef ve politikaları ortaya koyması bekleniyor.

EKONOMİNİN 3 YILLIK HEDEFLERİ BELİRLENECEK

2027-2029 dönemini kapsayacak OVP'de enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık, ihracat ve ithalat gibi temel makroekonomik göstergelere ilişkin hedefler belirlenecek.

Programda ayrıca kamu maliyesi ve bütçe dengesine yönelik hedefler, kamu idarelerinin ödenek tavanları ve öncelikli reform alanlarında uygulanacak politika ve tedbirlerin çerçevesi de ortaya konulacak.

Küresel, bölgesel ve yurt içindeki ekonomik gelişmeler dikkate alınarak hazırlanacak programla hem kamu hem de özel sektör açısından öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor.

FİYAT İSTİKRARI ÖNCELİKLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada güncellenmiş OVP'nin eylül ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmişti.

Yılmaz, fiyat istikrarının temel öncelik olmaya devam edeceğini, bunun yanında büyüme, istihdam ve yatırımların desteklenmesinin hedeflendiğini ifade etmişti.

2027 BÜTÇESİ İÇİN DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekonomi yönetiminin gündemindeki bir diğer önemli başlık ise 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi oldu.

2027 yılı bütçe teklifine, OVP'de ortaya konulacak makroekonomik hedefler doğrultusunda son şeklinin verilmesi planlanıyor. Bütçede gelecek yıla ilişkin gelir tahminleri, gider ödenekleri ve bütçe dengesine ilişkin temel esaslar yer alacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 17 Ekim'e kadar TBMM'ye sunulması planlanıyor.

Teklifin daha sonra TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'daki görüşmelerin ardından yasalaşması bekleniyor.