CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre 15 günlük yeni pay alma hakkı (rüçhan) kullanımı süreci tamamlandı.

Şirketin 12,5 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 1,4 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 170 oranında nakden artırılarak 3,78 milyar TL’ye çıkarılmasına ilişkin başlayan süreçte rüçhan hakları 5-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında kullanıldı.

KALAN PAYLAR 2 İŞ GÜNÜ SÜREYLE SATIŞTA OLACAK

Yeni pay alma haklarının kullanılmasının ardından satılmayan kalan payların toplam nominal değeri 5.960.719,363 TL olarak gerçekleşti. Söz konusu payların Borsa İstanbul'da halka arz edilmesine ilişkin esaslar şöyle belirlendi:

• Satış Tarihleri: Kalan paylar 21.08.2026 – 24.08.2026 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü boyunca satışa sunulacak.

• Piyasa ve Fiyat: İşlemler, nominal değerden (1 TL) düşük olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan gerçekleşecek.

• Aracı Kurum: Halka arz sürecine Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.

Tasarruf sahiplerine satış duyurusunun metnine KAP, CVK Madencilik ve Tera Yatırım’ın resmi internet siteleri üzerinden erişilebileceği bildirildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.