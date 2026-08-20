Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, şirketteki toplam pay oranının yasal eşik olan yüzde 5 sınırının altına gerilediği duyuruldu.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilen açıklamaya göre satış işlemi 19 Ağustos 2026 tarihinde yapıldı.

1,2 MİLYON LOTLUK SATIŞ YAPILDI

Yapılan bildirimin öne çıkan detayları şu şekilde:

• Satış Miktarı: Pardus Portföy fonları üzerinden 19.08.2026 tarihinde toplam 1.201.000 adet lot TRHOL hisse satımı gerçekleştirildi.

• Yeni Pay Oranı: Satış öncesinde yüzde 5 sınırının üzerinde olan toplam doğrudan ve dolaylı pay oranı, son işlemle birlikte yüzde 4,80 seviyesine geriledi.

• Mevzuat Detayı: SPK Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1) gereğince, kurucuya ait fonların bir ihraççıdaki toplam payının yüzde 5 ve altı kritik eşiklere ulaşması veya altına düşmesi durumunda KAP bildirimi yapılması zorunluluğu bulunuyor.

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