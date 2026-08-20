Şirekt, yurt dışında gerçekleştirilen yeni iş ilişkisine ilişkin açıklamada bulundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, uluslararası pazarda faaliyet gösteren bir müşteri ile bakır iletkenli enerji kablolarının satışı konusunda ticari iş ilişkisi kurulduğu ve taraflar arasında satış sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

SÖZLEŞMENİN BEDELİ BELLİ OLDU

KAP açıklamasına göre söz konusu satış sözleşmesinin toplam bedeli 152 milyon 978 bin 401 TL olarak açıklandı.

Sözleşmenin döviz cinsinden karşılığı ise 3 milyon 190 bin 346,71 dolar oldu. Hesaplamada dolar/TL kuru 47,95 olarak dikkate alındı.

Alves Kablo'nun yeni iş ilişkisiyle birlikte yurt dışı satışlarına yönelik faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor. Şirket, sözleşmenin kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada satışın bakır iletkenli enerji kablolarını içerdiğini bildirdi.

ALVES hisseleri yazım sırasında yüzde 0,55’lik yükselişle 1,85 TL’den işlem gördü.

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