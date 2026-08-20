Google Haberler

Türkiye'nin hızla yaşlanan nüfus yapısına dikkat çeken SGK uzmanı Özgür Erdursun, mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını söyledi. Emekli maaşlarında " Seçim dokunuşu" uyarısında bulundu.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye'nin hızla yaşlanan nüfus yapısına dikkat çekerek mevcut emeklilik sisteminin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını belirtti. Erdursun, sosyal güvenlik sisteminin geleceği açısından yapısal reformların kaçınılmaz hale gelebileceğini ifade etti.

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı yaşadığı bir dönemde emeklilik sisteminin geleceği yeniden gündeme geldi.

EMEKLİ MAAŞLARINDA "SEÇİM DOKUNUŞU" UYARISI

Erdursun, geçmiş dönemlerdeki uygulamalara dikkat çekerek seçim dönemleri yaklaştıkça emekli aylıklarında yeni düzenlemeler yapılabileceğini söyledi.

Söz konusu artışları "seçim dokunuşu" olarak nitelendiren Erdursun, yapılabilecek maaş düzenlemelerinin kalıcı bir çözümden ziyade siyasi takvime bağlı olarak şekillenebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlara yeni düzenleme sinyali, Görsel 1

Emekli aylığı geç bağlananlara ödeme! Yargıtay kararını verdi Emekli aylığı geç bağlananlara ödeme! Yargıtay kararını verdi

YAŞLANAN NÜFUS SGK'NIN YÜKÜNÜ ARTIRIYOR

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine benzer şekilde hızla yaşlanan bir nüfus yapısına doğru ilerlediğine dikkat çeken Erdursun, emekli sayısındaki artışın Sosyal Güvenlik Kurumu üzerindeki mali yükü artırdığını belirtti.

Mevcut sistemin demografik değişimlere rağmen uzun vadede aynı şekilde devam etmesinin zor olduğunu ifade eden uzman, ilerleyen yıllarda emeklilik sisteminde yapısal değişikliklerin gündeme gelmesinin kaçınılmaz olabileceğini söyledi.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlara yeni düzenleme sinyali, Görsel 2

KADEMELİ EMEKLİLİKTE BEKLENTİ DÜŞÜK

EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanların gündemindeki kademeli emeklilik konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erdursun, yakın vadede yeni bir yasal düzenleme beklemediğini ifade etti.

Değişen nüfus yapısına bağlı olarak farklı emeklilik modellerinin ilerleyen yıllarda yeniden gündeme gelebileceğini belirten Erdursun, 2027 yılına kadar büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçirilmesinin zor olduğunu söyledi.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bu borçlar aylıktan kesilecek Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bu borçlar aylıktan kesilecek

Erdursun'un değerlendirmeleri, hem mevcut emeklilerin maaşlarına yönelik olası düzenlemeleri hem de emeklilik sisteminde gelecekte yapılabilecek değişiklikleri yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Cumhuriyet

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'den (FENER) temettü kararı! KAP'a bildirildiFenerbahçe'den (FENER) temettü kararı! KAP'a bildirildi
Yabancının TL iştahı sürüyor! Carry trade 62,4 milyar dolara ulaştıYabancının TL iştahı sürüyor! Carry trade 62,4 milyar dolara ulaştı

Google Haberler