SGK uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye'nin hızla yaşlanan nüfus yapısına dikkat çekerek mevcut emeklilik sisteminin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını belirtti. Erdursun, sosyal güvenlik sisteminin geleceği açısından yapısal reformların kaçınılmaz hale gelebileceğini ifade etti.

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı yaşadığı bir dönemde emeklilik sisteminin geleceği yeniden gündeme geldi.

EMEKLİ MAAŞLARINDA "SEÇİM DOKUNUŞU" UYARISI

Erdursun, geçmiş dönemlerdeki uygulamalara dikkat çekerek seçim dönemleri yaklaştıkça emekli aylıklarında yeni düzenlemeler yapılabileceğini söyledi.

Söz konusu artışları "seçim dokunuşu" olarak nitelendiren Erdursun, yapılabilecek maaş düzenlemelerinin kalıcı bir çözümden ziyade siyasi takvime bağlı olarak şekillenebileceği değerlendirmesinde bulundu.

YAŞLANAN NÜFUS SGK'NIN YÜKÜNÜ ARTIRIYOR

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine benzer şekilde hızla yaşlanan bir nüfus yapısına doğru ilerlediğine dikkat çeken Erdursun, emekli sayısındaki artışın Sosyal Güvenlik Kurumu üzerindeki mali yükü artırdığını belirtti.

Mevcut sistemin demografik değişimlere rağmen uzun vadede aynı şekilde devam etmesinin zor olduğunu ifade eden uzman, ilerleyen yıllarda emeklilik sisteminde yapısal değişikliklerin gündeme gelmesinin kaçınılmaz olabileceğini söyledi.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE BEKLENTİ DÜŞÜK

EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanların gündemindeki kademeli emeklilik konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erdursun, yakın vadede yeni bir yasal düzenleme beklemediğini ifade etti.

Değişen nüfus yapısına bağlı olarak farklı emeklilik modellerinin ilerleyen yıllarda yeniden gündeme gelebileceğini belirten Erdursun, 2027 yılına kadar büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçirilmesinin zor olduğunu söyledi.

Erdursun'un değerlendirmeleri, hem mevcut emeklilerin maaşlarına yönelik olası düzenlemeleri hem de emeklilik sisteminde gelecekte yapılabilecek değişiklikleri yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Cumhuriyet