BDDK ve TCMB verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre carry trade pozisyonlarının toplam büyüklüğü, 14 Ağustos haftasında 1 milyar dolar artarak 62,4 milyar dolara yükseldi.

Böylece yabancı yatırımcının carry trade pozisyonlarında rekor üstüne rekor kaydedildi. Ağustos ayının ilk haftasında kırılan rekor, yalnızca bir hafta sonra yeniden aşıldı.

İKİ HAFTADA 4 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Yabancı yatırımcıların carry trade pozisyonlarındaki büyüme son haftalarda hız kazandı. Pozisyon büyüklüğündeki artış, son iki haftada 4 milyar dolara yaklaşırken, toplam pozisyon 62,4 milyar dolarla yeni zirveye ulaştı.

CARRY TRADE NEDİR?

Carry trade işlemlerinde yatırımcılar, daha düşük maliyetle borçlandıkları bir para biriminden çıkarak daha yüksek faiz getirisi sunan para birimlerine yöneliyor.

Türkiye piyasalarında bu strateji kapsamında yatırımcıların TL varlıklara yönelmesi, yüksek faiz getirisi elde etme beklentisiyle gerçekleşiyor.

Yatırımcının toplam getirisi yalnızca faiz kazancına değil, aynı zamanda kur hareketlerine de bağlı olarak şekilleniyor. Kurun yatırımcının aleyhine hareket etmesi halinde faiz gelirinden elde edilen kazanç azalabilirken, kur hareketinin yatırımcı lehine olması toplam getiriyi artırabiliyor.

Son veriler, yabancı yatırımcıların TL'nin yüksek faiz avantajından yararlanma amacıyla carry trade pozisyonlarını artırmayı sürdürdüğünü gösteriyor.