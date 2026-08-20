Şirket Yönetim Kurulu'nun 20 Ağustos 2026 tarihli ve 329 sayılı kararı kapsamında, 2025 faaliyet yılı finansal sonuçları nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

FENERBAHÇE 4 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE ZARAR AÇIKLADI

KAP açıklamasında, şirketin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı doğrultusunda Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında 4 milyar 26 milyon 170 bin 539 TL net dönem zararı oluştuğu belirtildi.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda ise şirketin 5 milyar 96 milyon 409 bin 733 TL net dönem zararı açıkladığı ifade edildi.

Bu finansal sonuçlar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında 2025 faaliyet yılı için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULACAK

Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın, şirketin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine ve Genel Kurul'un onayına sunulacağı belirtildi.

Kararın, Yönetim Kurulu toplantısına katılanların oybirliğiyle alındığı açıklandı.

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