Tedbirlerin sona ermesiyle birlikte söz konusu hisseler, 21 Ağustos itibarıyla herhangi bir VBTS tedbiri olmadan işlem görmeye başlayacak.

TEDBİRİ SONA ERECEK HİSSELER

Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF)

DSTKF payları üzerindeki kredili işlem yasağı, 21 Ağustos Cuma günü itibarıyla sona erecek.

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK)

SUNTK paylarında uygulanan kredili işlem yasağı da aynı tarihte kaldırılacak.

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