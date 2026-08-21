Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 74.000 dolar barajını aşarak, TSİ 10:26 itibarıyla 76.300 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı.

Dikkat çeken tırmanışıyla Bitcoin, son 12 haftanın en yüksek seviyesini test etti.

AÇGÖZLÜLÜK ENDEKSİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Piyasadaki bu sert yükseliş ve artan risk iştahı, yatırımcı psikolojisini ölçen göstergelere de doğrudan yansıdı.

CoinMarketCap'in hazırladığı Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, 100 üzerinden 63 puana yükseldi.

Bu artışla birlikte endeks, Ekim 2025'te Bitcoin'in 120.000 doların üzerindeki tarihi rekor seviyelerinde bulunduğu dönemden bu yana ilk kez yeniden "açgözlülük" bölgesine geçmiş oldu.

TEKNİK ANALİZDE ALTIN KESİŞİM SİNYALİ

Fiyatlardaki tırmanışla birlikte teknik göstergeler de uzun vadeli yükseliş trendini teyit etmeye başladı:

• Kritik Eşik: Kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı yukarı yönlü kesmesini ifade eden "altın kesişim" formasyonunda, 50 günlük SMA’nın 200 günlük SMA’yı yukarı kesmesi bekleniyor.

• Mevcut Durum: Bitcoin'in halihazırda 200 günlük SMA’nın hafif üzerinde işlem görmesi, teknik anlamda boğa piyasasını destekleyen en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

YÜKSELİŞİ TETİKLEYEN UNSUR

Piyasadaki pozitif havanın arkasındaki ana itici gücün Washington'da gerçekleştirilen kripto zirvesi olduğu ifade ediliyor. Zirve sonrasında basına sızan kulis bilgileri ve beklentiler, piyasadaki alım baskısını artırdı.

Özellikle ABD hükümetinin stratejik rezerv oluşturmak amacıyla Bitcoin satın alabileceğine dair güçlenen spekülasyonlar, kurumsal ve bireysel yatırımcıların piyasaya olan ilgisini ve güvenini yeniden tazeledi.

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