Serbest piyasada altın fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda tırmanan mali kaygılar ve jeopolitik risklerin etkisiyle ivme kazanan gram altın, bugün 7.059 TL seviyesini görerek tarihi zirvesini yeniledi.

MORGAN STANLEY HEDEF BÜYÜTTÜ

Altındaki bu sert yükselişin ardından ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den dikkat çeken bir analiz geldi.

Banka, altın fiyatlarının yılın dördüncü çeyreği için öngördüğü 4.450 dolar/ons hedefine beklenenden çok daha hızlı ulaştığını duyurdu.

Morgan Stanley Analisti Amy Gower, kaleme aldığı raporda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altın, dördüncü çeyrek için belirlediğimiz 4.450 dolar/ons tahminine beklediğimizden daha hızlı ulaştı. 2027 yılında 5.000 doların üzerine çıkabilecek bir yol görüyoruz ancak bu süreçte dalgalanmalar yaşanması da olası."

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