Bültende, Lider Faktoring (LIDFA) ve Bilici Yatırım (BLCYT) şirketlerinin iç kaynaklardan karşılanmak üzere sunduğu sermaye artırımı taleplerinin onaylandığı açıklandı.

Faktoring sektörünün güçlü oyuncularından Lider Faktoring A.Ş., iç kaynaklarını kullanarak sermaye yapısını güçlendiriyor.

• Mevcut Sermaye: 1.088.802.000 TL

• Bedelsiz Artış Miktarı: 561.198.000 TL

• Yeni Sermaye: 1.650.000.000 TL

• Bedelsiz Oranı: Yüzde 51,54270

BİLİCİ YATIRIM’DAN YÜZDE 900’LÜK DEVASA BEDELSİZ

Tekstil ve gayrimenkul alanlarındaki yatırımlarıyla öne çıkan Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise sermayesini 10 katına çıkaracak devasa bir artırıma imza atıyor.

• Mevcut Sermaye: 100.000.000 TL

• Bedelsiz Artış Miktarı: 900.000.000 TL

• Yeni Sermaye: 1.000.000.000 TL

• Bedelsiz Oranı: Yüzde 900

Tamamı şirketlerin özkaynaklarından (iç kaynaklar) karşılanacak bu artırımlar sayesinde yatırımcılar, hesaplarındaki hisse miktarının arttığına şahit olacak.

Şirketlerin hak kullanım tarihlerini önümüzdeki günlerde KAP üzerinden duyurması bekleniyor.

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