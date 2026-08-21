Yayımlanan kararlarda bir bağımsız denetim şirketine idari para cezası kesilirken, bir hissedeki usulsüz işlemler sebebiyle 3 kişiye geçici borsa yasağı getirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, bağımsız denetim sözleşmesini Kurul'dan onay almadan sonlandırdığı tespit edildi. İlgili tebliğe aykırı hareket eden denetim firmasına 445.243,49 TL idari para cezası uygulandı.

BAYRK HİSSELERİNDEKİ ŞÜPHELİ İŞLEMLERE 6 AY YASAK

Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) pay piyasasında gerçekleşen işlemleri de mercek altına alan SPK; piyasa dolandırıcılığı ve yapay piyasa oluşturma şüphesiyle tedbir kararı aldı.

• Yaptırım Uygulanan İsimler: Berker AKIN, Turgut AKIN ve Gökçem AKIN.

• Yaptırım Detayı: Yatırımcıların haklarını korumak amacıyla söz konusu kişiler hakkında 21 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirildi.

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