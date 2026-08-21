Bültene göre 9 farklı şirkete toplamda 64 milyar 325 milyon TL, 9 milyar ABD doları ve 120 milyon euro nominal ihraç tavanı onayı verildi.

İhraçların nitelikli yatırımcılara satış, tahsisli satış ve yurt dışı piyasalar aracılığıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

ONAY ALAN ŞİRKETLER VE İHRAÇ LİMİTLERİ

• QNB Bank A.Ş.: Tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 60.000.000.000 TL (Tahvil/Finansman Bonosu)

• Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.: Nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 2.000.000.000 TL (Tahvil/Finansman Bonosu)

• Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.: Tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 1.000.000.000 TL (Tahvil/Finansman Bonosu)

• Doğan Trend Otomotiv Tic. Hiz. ve Teknoloji A.Ş.: Nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 625.000.000 TL (Tahvil/Finansman Bonosu)

• İnallar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.: Tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 500.000.000 TL (Tahvil/Finansman Bonosu)

• Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.: Nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 200.000.000 TL (Tahvil/Finansman Bonosu)

YURT DIŞI BORÇLANMA İHRAÇLARI

• Akbank T.A.Ş.: Yurt dışında satılmak üzere 8.000.000.000 dolar (Tahvil, Finansman Bonosu ve Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı)

• Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.: Yurt dışında satılmak üzere 1.000.000.000 dolar (Tahvil/Finansman Bonosu)

• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.: Yurt dışında satılmak üzere 120.000.000 euro (Tahvil, Finansman Bonosu ve Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı)

Piyasa uzmanları, SPK’nın verdiği bu geniş kapsamlı onayların, şirketlerin finansman kaynaklarını çeşitlendirmesi ve likidite imkanlarını artırması açısından kritik önem taşıdığını belirtiyor.

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